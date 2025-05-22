Американских экспертов обеспокоили новые российские ракеты класса «воздух-воздух»

MWM: российская ракета класса «воздух-воздух» будет очень опасной в бою

Военно-воздушные силы России начали прием на вооружение новой ракеты класса «воздух-воздух», которая, по информации западных аналитиков, может быть оснащена ядерной боевой частью. Об этом говорится в материале американского издания Military Watch Magazine, ссылающегося на отчет разведывательного управления ВС США.

По оценке авторов публикации, речь может идти о модифицированной версии дальнобойной ракеты Р-37М. Именно этот боеприпас, как отмечается, способен нести боевую часть весом около 60 кг — что в несколько раз превышает мощность обычных ракет подобного класса. Такой вес, по мнению экспертов, дает техническую возможность установки компактной ядерной боевой начинки.

Ракеты Р-37М применяют на истребителях Су-35С и перехватчиках МиГ-31БМ. В статье подчеркивается, что оснащение таких ракет ядерным зарядом может дать одному российскому самолету возможность уничтожать целые группы вражеской авиации одним залпом.

Западные аналитики выразили серьезную озабоченность возможностями новой российской разработки, отметив ее потенциальную стратегическую угрозу в условиях современного воздушного боя.

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