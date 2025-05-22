В Ивановской области ограничили работу мобильного интернета

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский предупредил об ограничении работы мобильного интернета. Об этом он написал на своей странице в социальной сети »ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Как вы знаете, в нескольких регионах страны ограничена работа мобильного интернета. Наш регион — не исключение», — написал глава области.

Воскресенский отметил, что ограничение было введено из соображений безопасности, доступ к мобильному интернету будет восстановлен, как только позволит обстановка. Глава региона добавил, что стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме.

Несколькими часами до этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе ввели временные ограничения на работу интернета. Он отметил, что сделано это было на фоне массированных атак беспилотников, уточнив, что за ночь над территорией региона были уничтожены 20 дронов.

В свою очередь в Минобороны России сообщили, что в ночь на 22 мая над российской территорией были сбиты 105 беспилотников Вооруженных сил Украины, 35 дронов перехватили над столичным регионом.

Ранее россиянам объяснили роль отключения интернета в отражении атак БПЛА.