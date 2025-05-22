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Хуситы заявили о второй за день атаке на израильский аэропорт

Al Masirah: хуситы нанесли второй за день удар по аэропорту Бен-Гурион
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Khaled Abdullah/Reuters

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) второй раз за день атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление хуситов.

«Мы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион — «Газета.Ru») в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты... Это уже вторая операция за несколько часов», — говорится в заявлении хуситов.

В «Ансар Аллах» добавили, что обстрелы аэропорта направлены на введение запрета на полеты в районе авиагавани. Таким образом, по словам хуситов, они хотят расширить операцию по поддержке сектора Газа.

О предыдущей атаке хуситов на аэропорт Бен-Гурион сообщалось несколькими часами ранее. Операция была предпринята с применением баллистической ракеты «Зульфикар». Боевики подчеркнули, что атаки против Израиля прекратятся только с прекращением конфликта в секторе Газа и его блокады.

Ранее хуситы в Йемене заявили, что ответят Израилю и США на удары.

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