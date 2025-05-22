Российские военные уничтожили планировавшие атаковать Курскую область войска ВСУ

Российские военные поразили два подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), двигавшихся к Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Двойной удар <...> по приграничным позициям ВСУ и логистике. Уничтожены 2 подразделения, шедшие для усиления на Курскую область», — заявил он.

Подпольщик отметил, что одно из подразделений было замечено возле села Локня, которое, по неподтвержденной информации, находится под контролем российской армии.

Он добавил, что ВС РФ в ходе наступательных действий уничтожили склад, где происходит сборка беспилотников ВСУ.

До этого российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ в Полтавской области, который использовался для истребителей F-16. По его словам, удар по Миргороду был нанесен ночью. Лебедев отметил, что, по некоторым сведениям, со стороны аэродрома была слышна детонация.

Ранее российские войска поразили лагерь подготовки ВСУ.