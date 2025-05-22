МО РФ: по ЗРК Patriot в Днепропетровской области нанесен удар «Искандером»

Российские войска нанесли удар по позициям ЗРК Patriot в Днепропетровской области с помощью «Искандера-М». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что позиции зенитно-ракетного комплекса находились в районе населенного пункта Орджоникидзе.

«В результате ракетного удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса «Патриот», — говорится в сообщении ведомства.

20 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным МО, уничтожены до 70 военных.

Позже политолог Лариса Шеслер говорила, что удар Вооруженных сил России по лагерю с украинскими военными в Сумской области спровоцировал новую волну политической истерии в Киеве, которая, в том числе, связана с потерями на фронте, частыми случаями дезертирства и коррупцией.

Ранее депутат Рады осудил решение ВСУ о проведении учений на границе с Россией.