Заградительные отряды Вооруженных сил (ВСУ) убивают украинских военных, возвращающихся из плена. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» МО России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Они убивают их, если они возвращаются домой, это говорят сами пленные, которые у нас есть», — сказал он.

По словам Алаудинова, пленные, взятые на разных участках фронта, «в один голос говорят, что им легче умереть, чем вернуться обратно, потому что там ждет жестокая смерть».

До этого пленный украинский военный Назар Стецешин рассказал, как инструктор 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» в ходе обучения сломал одному из военнослужащих ключицу. Мужчина также рассказал, что его мобилизовали, когда вышел в магазин. Супруга, по его словам, подала в розыск, а сам он 20 дней находился «непонятно где».

Ранее пленный ВСУ заявил, что Запад «кинул» Украину.