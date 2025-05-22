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Алаудинов заявил, что Белгородская и Курская области находятся под контролем ВС РФ

Алаудинов: РФ полностью контролирует территории Белгородской и Курской областей
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Станислав Красильников/РИА Новости

Территории Белгородской и Курской областей «полностью под контролем» российской армии. Об этом заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Украинские войска длительное время пытались занять в этих регионах «хотя бы какой-то плацдарм», для чего туда были заброшены «достаточное количество» техники и живой силы, отметил он.

По словам Алаудинова, два контрнаступления ВСУ завершились для них огромными потерями.

«В общей сложности территория и Белгородской, и Курской областей, можно сказать, полностью под контролем», — сказал генерал-лейтенант.

21 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что российские военные дают решительный и очень жесткий отпор диверсионно-разведывательным группам ВСУ, пытающимся проникнуть на территорию региона.

Он добавил, что активность украинских обстрелов курского приграничья остается достаточно высокой.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ продолжают бои в Курской и Белгородской областях.

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