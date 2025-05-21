На Западе выявили проблему у российского «истребителя дронов» на базе Як-52

Российский «истребитель дронов» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Як-52Б2 может иметь один недостаток. Об этом пишет западный журнал The Aviationist.

По информации издания, в переоборудованном учебно-тренировочном самолете Як-52 для уничтожения беспилотных летательных аппаратов используется ружье «Сайга» 12-го калибра, которое крепится под правым крылом самолета. Кроме того, у Як-52Б2 под левым крылом есть гиростабилизированная оптико-электронная система типа PEGRAM S400.

«Перезарядка ружья «Сайга-12» остается проблемой, поскольку, если для этой цели не предусмотрен специальный магазин большой емкости», — утверждают авторы публикации.

The Aviationist также утверждает, что экипажу придется сажать самолет после каждых нескольких выстрелов и вручную перезаряжать ружье.

18 мая сообщалось, что российские инженеры разработали «истребитель дронов». Отмечалось, что в качестве основы модели «истребителя дронов» был взят опыт создания легкого штурмовика Як-52Б, который использовался во времена Афганской войны.

Ранее был представлен новый дрон DJI, преодолевающий расстояние до 41 км.