Бойцы СВО пожаловались Бастрыкину на угрозы от бизнесмена

В Краснодарском крае бойцы СВО заявили об угрозах отправить их обратно на фронт

Участники специальной военной операции записали видеообращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и пожаловались на угрозы вернуть их обратно на фронт. Об этом сообщает издание «Утренний Юг».

Отмечается, что военные рассказали об угрозах со стороны бизнесмена из Крымска Виталия Федерко. Причиной стали махинации с незаконным межеванием земельных участков и попыткой прикрыться участниками СВО. В видеоролике бойцы сообщили, что предприниматель после проверки СК угрожал отправить их «обратно за ленточку».

«Не надо нас запугивать. Мы сами кого хочешь запугаем», — отметил один из военных.

До этого в городе Ульяновске администратор и охрана кафе «Кавказская пленница» не пустили выпить кофе и перекусить мужчину в военной форме.

По словам очевидцев, инцидент произошел в субботу, 26 апреля, когда военный приехал с СВО на пару дней «по поводу гуманитарной помощи». Персонал заведения, не пустивший его внутрь, сослался на указание сверху и заявил, что его одежда не соответствует дресс-коду.

Ранее боец СВО записал видео с автоматом в руках и заявил о беспределе.