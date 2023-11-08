ВС РФ начали применять управляемый снаряд «Краснополь»

Российские военные начали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине управляемый снаряд «Краснополь». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

По информации холдинга, модернизированный снаряд обладает повышенной точностью. Снаряд при использовании «неизменно поражает цель».

В пресс-службе холдинга не стали называть свойства «Краснополя» из соображений безопасности.

До этого командир танка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Пятый» рассказывал, что танки Т-80БВ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации на Украине.

Эту технику называют снайперским танком. Боевые машины позволяют на расстоянии в пять километров «послать снаряд в форточку».

Еще один боец отметил, что танк называют «летающим».

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.