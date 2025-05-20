В МО отчитались об успехах армии РФ в борьбе с вражескими дронами и авиабомбами

Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили 89 дронов и 4 авиабомбы ВСУ

Российские военные за сутки сбили 89 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в официальной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, бойцам Вооруженных сил (ВС) России при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства.

Также в ведомстве сообщили, что оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, цех по производству беспилотников, склады с боеприпасами, военно-техническим имуществом и горючим. Российские военные ударили в том числе по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 147 районах.

До этого в Минобороны РФ рассказали, как российские бойцы защищают позиции от дронов ВСУ на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

По данным оборонного ведомства, военные организовали эффективную систему противодействия беспилотникам противника в зоне проведения спецоперации. Мобильные группы на автомобилях и баггах оперативно передвигаются между позициями, обеспечивая круглосуточный контроль воздушного пространства.

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