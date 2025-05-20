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В зоне СВО внедряют новую окопную сигнализацию для защиты от диверсантов

ТАСС: в России разработали окопную систему сигнализации «Сигнал»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В зоне специальной военной операции внедрят систему «Сигнал» — окопную сигнализацию с датчиками движения, разработанной для раннего предупреждения постовых о приближении посторонних и выявления диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

Как пояснил представитель компании, идея создания устройства появилась после обращения военнослужащих, которые нуждались в средстве, позволяющем дежурным оперативно получать информацию о приближении к посту. В итоге была разработана система «Сигнал», в которую входят удаленно размещаемые датчики движения. Такая конфигурация позволяет заранее фиксировать нарушение периметра и своевременно выявлять вражеские диверсионные группы.

Потапов уточнил, что первая версия устройства была громоздкой и внешне напоминала чемодан, однако в настоящее время создана более компактная модель, помещающаяся в ладони. Именно эта облегчённая версия уже на следующей неделе будет направлена в зону спецоперации для первого практического применения.

По данным разработчиков, комплект устройства включает восемь датчиков, которые устанавливаются на ключевых участках. В условиях лесистой местности система способна контролировать территорию протяжённостью до трёх километров. При срабатывании датчики передают сигнал тревоги с помощью вибрации, звукового и светового оповещения. Устройство не требует частого технического обслуживания и может работать до пяти лет при ежедневной активации.

Особенностью «Сигнала» является его устойчивость к ложным срабатываниям: датчики не реагируют на мелких животных, при этом эффективно фиксируя передвижение человека.

Ранее в России создали систему для дистанционного управления стрелковым оружием.

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