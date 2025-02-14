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Немецкая компания увеличит производство БПЛА на Украине в 2025 году

Компания Quantum-Systems увеличит производство дронов на Украине
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Inna Varenytsia/Reuters

Немецкая компания Quantum Systems планирует удвоить производство беспилотников на Украине в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, передает Forbes-Украина.

Немецкий производитель БПЛА поставляет дроны Vector на Украину с апреля 2022 года. Компания уже инвестировала около $81 млн.

На сегодняшний день концерн открыл на Украине два предприятия: центр технического обслуживания и логистики и завод по производству дронов.

В апреле 2024 года сообщалось, что на Украине открылся новый завод по производству беспилотников немецкого производителя Quantum-Systems GmbH.

Предполагается, что в ближайшие два года в производственные мощности будет вложено €6 млн, на предприятии будут работать около ста человек.

В церемонии открытия приняли участие вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Ранее на Украине анонсировали планы о постройке завода ядерного топлива.

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