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ВВС США обеспокоены модернизацией ядерного оружия России

ВВС США: модернизация ядерного и гиперзвукового оружия России угрожает Штатам
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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Россия активно модернизирует ядерный арсенал, гиперзвуковое оружие нового поколения и космические технологии, которые представляют угрозу для США. Об этом заявило руководство Военно-воздушных сил (ВВС) США в документе, представленном комитету сената по вооруженным силам, передает РИА Новости.

«Россия продолжает развивать стратегическое и тактическое ядерное оружие, включая гиперзвуковые системы, способные угрожать территории США», — говорится в заявлении.

В ВВС также отметили, что РФ разрабатывает противоспутниковые технологии, такие как наземные и орбитальные системы, лазерное оружие, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и кибервозможности, которые могут нарушить работу военных и гражданских космических объектов.

14 мая американский журнал National Interest писал, что страны Запада не обладают серьезной защитой от российской баллистической ракеты «Орешник». Издание обратило внимание на то, что американская система противовоздушной обороны THAAD могла бы перехватить «Орешник», но конфликт на Ближнем Востоке показал ее неспособность перехватывать даже гиперзвуковые ракеты хуситов в Йемене. National Interest подчеркнул, что российские гиперзвуковые виды вооружений «несравненно более продвинутые».

Ранее экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала европейские страны не бояться ядерных сил РФ.

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