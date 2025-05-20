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Украинские военные сообщили о растущей напряженности в зоне боевых действий

NYT: ВСУ признали ухудшение ситуации на фронте из-за продвижения ВС России
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Евгений Биятов/РИА Новости

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает ухудшаться на фоне продвижения российских войск. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.

«Ситуация в зонах боевых действий становится все более напряженной и только ухудшается», — заявил лейтенант ВСУ Павел Величко, чья позиция находится недалеко от российской границы.

19 мая британский политический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что украинские вооруженные силы оказываются в условиях, вынуждающих их отступать, из-за серьезной нехватки личного состава и артиллерийских боеприпасов. По его мнению, российские силы продолжают наращивать темпы наступления, в то время как подразделения ВСУ не справляются с задачей сдерживания противника. Меркурис отметил, что украинская армия испытывает острую перегрузку на фоне ограниченных человеческих и материальных ресурсов.

Ранее на Украине заявили о страхе офиса Зеленского из-за офицерского бунта в ВСУ.

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