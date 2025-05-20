Группировка российских войск «Восток» продвигается в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что российские войска нанесли поражение военнослужащим и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоукраинка Донецкой народной республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. В течение суток украинская армия лишилась более 155 бойцов, двух боевых бронированных машин, четырех автомобилей и двух орудий полевой артиллерии, а также склада боеприпасов.

По данным ведомства, подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад ВСУ в районах Купянска, Соболевки Харьковской области, Карповки и Кировска в ДНР. В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли более 240 военных, танк, боевую бронемашину, семь машин, арторудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус», а также два склада боеприпасов.

По его данным, подразделения группировки «Юг» нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад украинской армии в районах Марково, Предтечино, Миньковки и Григоровки в ДНР. ВСУ лишились более 265 бойцов, семи боевых бронемашин, четырех пикапов и четырех артиллерийских орудий, а также пяти складов боеприпасов.

Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Коптево, Разино, Красноармейск, Гродовка, Петровское и Новая Полтавка ДНР. Потери ВСУ там составили до 425 военных, девять боевых бронемашин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Группировка «Север» нанесла поражение скоплениям военных и техники шести бригад противника и в районах Бунякино, Рыжевки, Атинского, Белополья и Бессаловки в Сумской области. Армия Украины потеряла до 155 военнослужащих, два танка, бронемашину, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад украинской армии в районах населенных пунктов Новоандреевки Запорожской области и Отрадокаменки Херсонской области. За сутки ликвидировано до 50 солдат, две бронемашины, пять автомобилей и склад боеприпасов, сообщили в министерстве обороны России.

Ранее сообщалось, что лицам без гражданства разрешат заключать контракт на службу в ВС России.