Лицам без гражданства разрешат заключать контракт на службу в ВС России

ГД одобрила проект о праве лиц без гражданства заключать контракт на службу в ВС

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива предлагает внести корректировки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Также будут внесены корреспондирующие изменения еще в шесть федеральных законов, в том числе в закон «О гражданстве Российской Федерации».

В апреле министерство юстиции Российской Федерации предложило разрешить лицам без гражданства проходить контрактную службу в Вооруженных силах России. Инициативу одобрили в министерстве внутренних дел, Федеральной службе безопасности, министерстве иностранных дел, Федеральной службе исполнения наказаний и министерстве обороны России, а также в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Ранее стало известно, сколько виз в Россию выдали иностранцам, разделяющим традиционные ценности.