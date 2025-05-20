В России одобрили проект о выплате за 15 дней при ранении бойца СВО

ГД одобрила в первом чтении проект о выплате за 15 дней при ранении бойца СВО

Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект о выплате при ранении бойца СВО в течение 15 дней после получения соответствующих документов. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае окончательного принятия будут внесены поправки в закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». Родственники военнослужащего или он сам будут получать единовременную выплату в срок не более 15 дней.

19 мая стало известно, что в Госдуме активно обсуждают новые меры поддержки участников специальной военной операции. Инициативы включают повышение ежемесячных выплат ветеранам до уровня прожиточного минимума, который сейчас составляет около 20 тыс. рублей, снижение пенсионного возраста для военнослужащих, а также списание части ипотечных кредитов для их семей.

Депутаты планируют рассмотреть предложения на встрече с заместителем министра обороны Анной Цивилевой в конце мая.

Ранее участников СВО призвали освободить от всех налогов.