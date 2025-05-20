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На Западе заявили об эффективности китайских истребителей

NYT: китайские истребители доказали эффективность в конфликте Индии и Пакистана
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US Navy Photo

Китайские истребители показали свою эффективность в конфликте Индии и Пакистана, пишет газета The New York Times (NYT).

Как пишут авторы публикации, пакистанские войска использовали китайские истребители J-10 во время четырехдневного конфликта с Индией. Также официальные лица Пакистана сообщали, что пилоты сбили несколько индийских самолетов с помощью китайских ракет.

Китайские эксперты напомнили, что истребители J-10, которые китайские СМИ окрестили «истребителем национальной гордости», часто использовались в китайских военных учениях, чтобы угрожать Тайваню. Но до конфликта Пакистана и Индии они не проходили боевых испытаний.

«Тайваньские эксперты говорят, что у тайваньской армии нет шансов против J-10C», — говорится в публикации.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что задержки с выдачей лицензий на экспорт редкоземельных металлов из Китая ставят под угрозу поставки комплектующих, имеющих важное значение для изготовления истребителей и электромобилей.

Ранее Китай приостановил действие мер контроля за экспортом для компаний из США.

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