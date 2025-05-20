Эксперт рассказал, как экипаж чувствует себя внутри танка Leopard

Военный эксперт, кандидат технических наук и полковник запаса Сергей Суворов рассказал ТАСС, что экипаж танка Leopard чувствует себя некомфортно.

Он пояснил, что последняя модификация боевой машины получила дополнительную броню, поэтому механик-водитель, наводчик и командир могут попасть внутрь по очереди через командирский люк, фактически прыгая друг на друга.

«Вот вам и вся комфортабельность <...>. Командир сидит — ноги у него на плечах у наводчика. Так что об особой комфортабельности там речи не идет», — поделился Суворов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого эксперты из госкорпорации «Ростех» проанализировали трофейный немецкий танк Leopard 2 и обнаружили уязвимости в его защите.

Leopard 2A6 получили для изучения его технических характеристик. Во время анализа выяснилось, что слабые места связаны с толщиной и составом брони, а также с внутренней компоновкой танка. По мнению экспертов, машина может быть неустойчивой к атакам с разных направлений, особенно со стороны дронов с кумулятивными боевыми частями и современных противотанковых ракет.

Ранее Путин заявил об ассоциациях из-за танков производства Германии на Украине.