Два Ту-95мс пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВСК РФ совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Продолжительность полета составила более 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что все полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Недавно два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

28 января два российских ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Как рассказали в Минобороны РФ, продолжительность полета превысила 11 часов. Другие подробности не поступали.

Ранее два российских бомбардировщика пролетели над Балтийским морем.