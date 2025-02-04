Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два Ту-95мс пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВСК РФ совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Продолжительность полета составила более 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что все полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Недавно два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

28 января два российских ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Как рассказали в Минобороны РФ, продолжительность полета превысила 11 часов. Другие подробности не поступали.

Ранее два российских бомбардировщика пролетели над Балтийским морем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами