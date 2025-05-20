Российскому генералу грозит 19 лет лишения свободы за коррупцию

Прокуратура потребовала приговорить бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова к 19 годам лишения свободы. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в ходе прений сторон прокурор попросил признать Арсланова виновным в особо крупном мошенничестве и взятке в особо крупном размере и приговорить его к 19 годам лишения свободы. Кроме того, в качестве дополнительного наказания подсудимого хотят лишить воинского звания генерал-полковника и государственных наград и обязать уплатить штраф в сумме свыше 120 млн рублей.

Судебные заседания по делу Арсланова проходили в закрытом для прессы и слушателей режиме. Гособвинение обосновало просьбу о закрытии процесса тем, что в деле есть материалы, составляющие служебную тайну.

Также по данному делу проходят экс-начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов, военный пенсионер Игорь Яковлев и еще трое человек, признавших вину и заключивших досудебное соглашение, включая бывшего подчиненного Арсланова генерал-майора Александра Оглоблина. Последнего уже осудили на 4,5 года колонии.

Ранее генерал Шамарин получил за взятку семь лет колонии и лишился звания за взятку.