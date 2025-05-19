Средства ПВО сбили более 120 украинских беспилотников за сутки

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 127 беспилотников самолетного типа, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Также российские военные уничтожили пять управляемых авиабомб JDAM, произведенных в США.

Кроме того, по информации ведомства, российские войска нанесли удары по 142 объектам в зоне боевых действий. Целями стали склады с боеприпасами, техника, военные аэродромы, а также места временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников. В атаке использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, артиллерия и ракетные войска.

До этого Forbes писал, что новейшая российская система радиоэлектронной борьбы может существенно изменить ход событий в зоне специальной военной операции. Речь идет о новой и более мощной «глушилке дронов» под названием Black Eye (в переводе с английского — «Черный глаз»). Украинский эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» назвал эту систему опасной.

Ранее в России создали первый в мире универсальный модульный беспилотник.