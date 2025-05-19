Украинские военные открыли огонь по семье в селе Новоалександровка, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Вооруженных сил РФ с позывным «Механик».

Мужчина служит в 56-м отдельном батальоне специального назначения «Хан» в составе 51-й гвардейской армии Южного военного округа.

Он рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) провело ротацию в Новоалександровке. При этом новоприбывшим украинским солдатам что-то не понравилось в поведении одной из находившихся здесь семей, поэтому они расправились над ее членами.

По словам «Механика», в живых остался только один мужчина. Его супруга, тесть и свояченица попали под огонь.

«Он всех их потом вывез, похоронил, а сам бежал сюда», — подчеркнул боец ВС РФ.

Как отметил «Механик», спасшийся мужчина и его родственники во время боевых действий в Новоалександровке прятались в подвале одного из домов. Они выходили на улицу только за водой к колодцу, который находился в соседнем дворе.

15 мая пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль село Новоалександровка в ДНР. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее российский солдат рукой отбил дрон ВСУ, чтобы спасти сослуживцев в Новоалександровке.