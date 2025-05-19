«Известия»: у России есть средства для удара по заводам Rheinmetall на Украине

У России есть средства для нанесения ударов по заводам немецкой компании Rheinmetall на Украине. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что у разведки РФ есть не только технические средства, самолеты и спутники, но и агентурная сеть на земле.

«Скрыть завод по сборке боевых машин пехоты можно на неделю или на месяц. Но надеяться, что это производство сможет работать инкогнито в течение полугода или дольше, бессмысленно», — говорится в публикации.

Накануне стало известно, что Rheinmetall и украинский «Укроборонпром» подписали меморандум о создании третьего совместного предприятия для выпуска 155-мм артиллерийских снарядов.

29 апреля агентство Bloomberg писало, что Rheinmetall резко увеличил продажи в связи с взятым европейскими государствами курсом на наращивание военно-промышленного комплекса. Сообщается, что только в первом квартале продажи компании выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основным фактором роста продаж стало увеличение заказов на бронированные грузовики и оружие.

Ранее сообщалось, что на заводе Volkswagen планируется наладить выпуск бронекабин для военных грузовиков.