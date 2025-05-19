Школьник из села Казачья Локня Курской области Сережа Щеглов забрал три пулеметных ленты с позиций украинской армии. Об этом сам мальчик рассказал телеканалу «Россия 24».

«Я их схватил, закидал в мешок, накрыл сверху тушенкой, нес в руках до того момента, пока не дошли домой», — сказал школьник.

Щеглов признался, что забрал патроны для того, чтобы бойцы Вооруженных сил Украины не могли вести огонь по российским военнослужащим.

До этого российский суд приговорил техника-водителя четвертой комендатуры быстрого реагирования Вооруженных сил Украины Антона Боримского, участвовавшего во вторжении украинской армии в Курскую область, к 16 годам лишения свободы. По информации следствия, 12 августа 2024 года Боримский вместе с сослуживцами незаконно вторгся на территорию РФ в Курской области. С августа по октябрь мужчина стрелял по российским военнослужащим и гражданским лицам. Также было доказано, что боец ВСУ препятствовал эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Обуховка, Внезапное, Снагость и Комаровка Кореневского района Курской области.

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