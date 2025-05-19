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Российский военный обвинил СБУ в вывозе жителей Богатыря

ТАСС: сотрудники СБУ вывозили жителей Богатыря за просмотр российских новостей
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Станислав Красильников/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) вывозила в неизвестном направлении жителей села Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР), смотревших российские выпуски новостей и другой контент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бойца Вооруженных сил РФ с позывным «Донес».

По его словам, российские военнослужащие узнали о действиях представителей СБУ от оставшихся в населенном пункте жителей.

«Был у них так называемый клуб. Собрали их всех сотрудники СБУ, ну и один из них предложил достать телефоны и записать номер. А сам вычисляет, у кого смартфоны. И вот если кто-то смотрел российские новости или какой контент — все, человек пропадал», — сказал источник агентства.

Он отметил, что у одного из жителей Богатыря пропала супруга. Впоследствии ее нашли в подвале одного из домов без признаков жизни. Как рассказал «Донес», над женщиной расправились украинские солдаты.

18 мая пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что село Богатырь в ДНР перешло под контроль российских военнослужащих. В боях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Восток».

Ранее российский боец рассказал, сколько дней длились штурм и зачистка Богатыря в ДНР.

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