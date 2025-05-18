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В Белгородской области БПЛА пробил крышу завода

В Валуйках при атаке беспилотника была пробита крыша завода
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Telegram-канал «Белгород — Молния»

В городе Валуйки в Белгородской области БПЛА атаковал завод «Приосколье», специализирующийся на производстве мяса птицы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По их данным, налет произошел в пятницу, 16 мая. При атаке была пробита крыша здания.

В субботу, 17 мая, ВСУ ударили по четырем муниципалитетам Белгородской области. Так, в городе Шебекино после удара БПЛА загорелся склад, а осколки посекли припаркованный автобус. В селе Новая Таволжанка, несмотря на подавленный FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) противника, были повреждены кровля, окна, фасад и забор жилого дома. В Валуйском округе подверглось обстрелу село Шведуновка. В хуторе Бочанка при детонации БПЛА во дворе частного дома пострадали две хозпостройки. Кроме того, в селе Бессоновка беспилотник атаковал сельхозпредприятие и повредил стену склада. А в поселке Октябрьский после налета дрона загорелась крыша частного дома.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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