ВСУ ударили по четырем муниципалитетам Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаке ВСУ на четыре муниципалитета.

По его словам, в городе Шебекино после удара БПЛА загорелся склад, а осколки посекли припаркованный автобус. Кроме того, в селе Новая Таволжанка, несмотря на подавленный FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) противника, были повреждены кровля, окна, фасад и забор жилого дома.

«В Валуйском округе село Шведуновка подверглось обстрелу. От взрывной волны в хуторе Лобковка повреждено остекление в частном доме», — написал глава области.

Он добавил, что в хуторе Бочанка при детонации БПЛА во дворе частного дома пострадали две хозпостройки. Кроме того, в селе Бессоновка беспилотник атаковал сельхозпредприятие и повредил стену склада. А в поселке Октябрьский после налета FPV-дрона загорелась крыша частного дома. Чиновник уточнил, что все возгорания уже ликвидированы и при ударах ВСУ никто не пострадал.

Утром Гладков заявил, что за сутки Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области свыше 100 дронов. Самым масштабным атакам подверглись Валуйский муниципальный и Шебекинский городской округа, по каждому из которых было выпущено свыше 40 беспилотников.

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