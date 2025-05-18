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В Генштабе Украины ответили на заявление комбата ВСУ о «дебильных задачах»

Генштаб ВСУ начал проверку после заявления комбата о «дебильных задачах»
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Roman Chop/AP

В Генеральном штабе армии Украины ответили на слова командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» Александра Ширшина, который заявил о «дебильных задачах» командования. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Генштаба.

В нем говорится, что по распоряжению начальника Генерального штаба была создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации этого комбата в социальных сетях.

Как сообщили в Генштабе, отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке. Там добавили, что соответствующие решения будут приняты по результатам проверки.

На этой неделе командир «Магуры» заявил, что подал в отставку из-за «тупых задач», которые ставит командование. По его словам, «более дебильных задач, чем на текущем направлении», он еще не получал.

Ширшин также пожаловался, что украинские генералы заигрались, что привело к большим потерям среди личного состава. Комбат подчеркнул, что политические игры и оценка реального положения дел «не соответствуют ни действительности, ни возможностям». При этом военный не уточнил, на каком направлении находился.

Ранее в ВСУ пожаловались на «реальный ад» в зоне СВО.

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