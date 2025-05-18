Вспомогательный флот для подлодок, несущих ядерное оружие, обновят в Британии

Британские власти планируют потратить 850 млн фунтов ($1,1 млрд) на обновление вспомогательного флота, используемого для буксировки атомных подводных лодок, включая несущие ядерное оружие субмарины типа Vanguard. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Программа модернизации вспомогательного флота предполагает поставку 24 новых судов в течение следующего десятилетия. На вооружение ВМС Британии, в частности, поступят шесть новых буксиров для атомных подлодок типа Vanguard и Astute.

Планируется также замена судов, перевозящих личный состав с одного военного корабля на другой, барж с боеприпасами, лоцманских судов и нефтеналивной баржи. Контракт на строительство судов планируют заключить с нидерландской компанией Damen.

На вооружении британского флота имеются четыре атомные субмарины HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant, которые несут баллистические ракеты Trident II. К началу 2030 годов их планируют начать заменять подлодками типа Dreadnought.

В апреле сообщалось, что власти Британии собираются привлечь ВМС к доставке угля.

Ранее женатый глава ВМС Британии ушел в отставку из-за служебного романа.