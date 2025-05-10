Глава ВМС Британии досрочно ушел в отставку из-за измены жене

Командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании адмирал Бен Ки покинул свой пост после начала внутреннего расследования. Об этом сообщили источники The Telegraph.

Официально 59-летний адмирал собирался оставить должность летом, однако события ускорили процесс. По информации британских СМИ, причиной такой спешки стал роман адмирала с одной из сотрудниц флота, о котором узнала общественность.

Временно исполняющим обязанности главнокомандующего стал вице-адмирал сэр Мартин Коннелл.

Бен Ки известен как семейный человек и отец троих детей. По данным The Telegraph, он был разочарован текущим состоянием флота и рассчитывал на спокойный отпуск этим летом. Однако расследование Министерства обороны изменило его планы.

В Минобороны Королевства подтвердили, что проверка продолжается, но от подробностей пока воздержались. Сам адмирал ситуацию не комментирует.

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