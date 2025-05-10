Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ВМС Британии досрочно ушел в отставку из-за измены жене

Telegraph: женатый глава ВМС Британии Ки ушел в отставку из-за служебного романа
close
Max Mumby/Indigo/Getty Images

Командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании адмирал Бен Ки покинул свой пост после начала внутреннего расследования. Об этом сообщили источники The Telegraph.

Официально 59-летний адмирал собирался оставить должность летом, однако события ускорили процесс. По информации британских СМИ, причиной такой спешки стал роман адмирала с одной из сотрудниц флота, о котором узнала общественность.

Временно исполняющим обязанности главнокомандующего стал вице-адмирал сэр Мартин Коннелл.

Бен Ки известен как семейный человек и отец троих детей. По данным The Telegraph, он был разочарован текущим состоянием флота и рассчитывал на спокойный отпуск этим летом. Однако расследование Министерства обороны изменило его планы.

В Минобороны Королевства подтвердили, что проверка продолжается, но от подробностей пока воздержались. Сам адмирал ситуацию не комментирует.

Ранее премьер Румынии решил уйти в отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами