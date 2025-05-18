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Над Крымом сбили три украинских беспилотника

Минобороны: системы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Крымом
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Inna Varenytsia/Reuters

Системы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Крыма. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, украинские дроны были сбиты в период с 9:30 до 11:00 мск. В министерстве отметили, что войска ВСУ при атаке применили беспилотники самолетного типа.

Несколькими часами ранее в Минобороны сообщили, что в Белгородской области сбили сразу 14 беспилотников. По данным ведомства, такое количество дронов самолетного типа уничтожили в период с 7:15 по 8:20 мск.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что во время ночных атак ВСУ на регион никто не пострадал. Он отметил, что средства ПВО за ночь обнаружили и уничтожили три вражеских БПЛА самолетного типа.

Ранее более 40 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область.

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