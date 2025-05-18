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Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM за сутки

Минобороны: силы ПВО РФ за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM
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Global Look Press

За последние сутки системы противовоздушной обороны сбили семь американских управляемых авиабомб JDAM, которые использовали ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российские военные сбили 75 беспилотников самолетного типа, запущенных со стороны Украины.

Также, как сообщили в ведомстве, российские войска с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по 139 военным объектам противника. Под удар попали склады с боеприпасами и топливом, радиолокационные станции, места хранения дронов, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

До этого Forbes писал, что новейшая российская система радиоэлектронной борьбы может существенно изменить ход событий в зоне специальной военной операции. Речь идет о новой и более мощной «глушилке дронов» под названием Black Eye (в переводе с английского — Черный глаз). Украинский эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» назвал эту систему опасной.

Ранее в России разработали новый способ борьбы с украинскими дронами.

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