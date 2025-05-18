В Газе нашли тело одного из лидеров военного крыла ХАМАС

Al Hadath: в Газе обнаружили тело одного из лидеров ХАМАС Мухаммеда Синвара

В тоннеле на юге сектора Газа нашли тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным канала, в тоннеле под городом Хан-Юнис были найдены 10 боевиков и тело брата экс-главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.

Движение ХАМАС инцидент не прокомментировало.

До этого израильская государственная телерадиокомпания Kan писала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по подземному штабу, расположенному под Европейской больницей в городе Хан-Юнис, на юге сектора Газа.

По данным ведомства, целью проведения операции являлся Мухаммед Синвар, глава боевого крыла радикального движения ХАМАС.

Ранее журналисты узнали о начале прямых переговоров между США и ХАМАС по урегулированию в секторе Газа.