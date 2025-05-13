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Ударом по Газе Израиль надеялся уничтожить главу боевого крыла ХАМАС

Kan: целью израильского удара на юге Газы был глава боевого крыла ХАМАС
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Nir Elias/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по подземному штабу, расположенному под Европейской больницей в городе Хан-Юнис, на юге сектора Газа. Целью данной операции являлся Мухаммед Синвар, глава боевого крыла радикального движения ХАМАС, сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на свои источники.

Телеканал отмечает, что на данный момент ЦАХАЛ не располагает подтверждением ликвидации Синвара в результате этой атаки.

До этого пресс-служба израильской армии сообщила о нанесении ударов по боевикам движения ХАМАС, которые находились в подземном штабе под указанной больницей.

Сегодня премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля в ближайшие дни «со всей мощью» войдет на территорию сектора Газа, чтобы полностью разгромить палестинское движение ХАМАС.

Накануне советник канцелярии израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что власти страны рассматривают возможность возобновления переговоров по урегулированию ближневосточного конфликта.

Ранее журналисты узнали о начале прямых переговоров между США и ХАМАС по урегулированию в секторе Газа.

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