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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области свыше 100 дронов

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область ста дронами
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по Белгородской области свыше 100 дронов. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Самым масштабным атакам подверглись Валуйский муниципальный и Шебекинский городской округа, по каждому из которых было выпущено свыше 40 дронов. В Валуйском округе были повреждены несколько автомобилей, гараж, частный дом, здание промышленного предприятия, оборудование на двух предприятиях, ЛЭП (линия электропередачи), а также газовая труба и два инфраструктурных объекта связи. В Шебекинском городском округе также были повреждены частные дома, надворная постройка, склад при заводе, навес коммерческого предприятия, несколько машин, инфраструктурный объект связи и ЛЭП.

«В селе Устинка от удара дрона загорелась сухая трава — силами жителей и ДПД (добровольческих пожарных дружин) возгорание ликвидировано», — сообщил чиновник.

В поселке Борисовка мужчина получил баротравму при атаке на коммерческий объект. Сам объект и два близлежащих автомобиля также получили повреждения. В селе Березовка сброшенный с беспилотника боеприпас повредил забор частного дома.

До этого украинский беспилотник атаковал велосипедиста в селе Архангельское в Белгородской области.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль с людьми в Курской области.

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