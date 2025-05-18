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Минобороны России рассказало о подземном комплексе для отдыха военных

МО РФ: в районе Каховки военные оборудовали подземный комплекс для отдыха
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Сергей Бобылев/РИА Новости

На каховском направлении бойцы группировки войск «Днепр» создали защищенный подземный комплекс, предназначенный для отдыха и восстановления сил военнослужащих после выполнения боевых задач. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

По данным ведомства, комплекс оборудован всем необходимым для приведения в порядок как самих бойцов, так и их экипировки и техники. Здесь можно отдохнуть, связаться с родными, получить актуальную информацию и просто провести свободное время в комфортных и безопасных условиях.

Как уточнили в Минобороны, за бесперебойную работу этого восстановительного пункта отвечает рота материального обеспечения одного из гвардейских десантно-штурмовых полков. Ее возглавляет офицер с позывным «Опер».

Он рассказал, что на территории комплекса создан небольшой музей, где представлены трофеи — сбитые вражеские дроны, элементы экипировки и вооружения противника. Этот музей, по его словам, стал не только напоминанием о пройденных сражениях, но и символом боевого духа подразделения.

Ранее военный эксперт раскрыл наиболее удачное направление для ВС РФ на текущей неделе.

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