В Курской области нашли американские противотанковые мины времен Второй мировой войны

В Курской области при проведении работ по разминированию были обнаружены противотанковые мины американского производства, выпущенные еще в 1944 году. Об этом сообщил РИА Новости командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным «Пилат».

Как уточнили в МЧС, боеприпасы использовались украинскими вооруженными формированиями на освобожденных территориях региона. Речь идет о минах типа М6, выпущенных в США во времена Второй мировой войны. По словам командира отряда, их применял противник и таких устройств найдено немало.

Он подчеркнул, что часть обнаруженных мин может быть установлена на неизвлекаемость, что значительно повышает риск при их обезвреживании. В связи с этим специалисты вынуждены работать с предельной осторожностью и строго соблюдать все меры безопасности при каждом контакте с подобными боеприпасами.

До этого сообщалось, что в ЛНР показали мины-грибы, которые ВСУ раскидали в лесах при отступлении. Глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков предупредил, что эти устройства могут выглядеть как обычные предметы, но на самом деле представляют собой серьезную угрозу.

Ранее в белгородском селе мужчина подорвался на «колокольчике», когда косил траву.