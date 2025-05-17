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Солдат ВСУ по ошибке получил 2,5 млн грн и сбежал из части

Военнослужащий ВСУ случайно получил крупную выплату в размере 2,5 млн и скрылся
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Shutterstock

Солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке получил 2,5 млн грн (примерно 4,7 млн рублей) вместо положенных 25 тысяч (около 49 тыс. рублей). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на приговор Соборного районного суда Днепра.

В декабре военному должны были оказать денежную помощь на оздоровление, однако по ошибке выдали сумму в 100 раз больше.

Из материалов дела следует, что солдат решил не возвращать деньги и вскоре самовольно покинул военную часть. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в марте.

Сообщается, что при рассмотрении дела в суде военный признал вину и вернул 1,5 млн грн (около 3 млн рублей), которые еще не успел потратить.

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и обязал вернуть потраченные 868 991 грн (1,7 млн рублей).

До этого стало известно, что из рядов ВСУ с начала специальной военной операции сбежали 195 тысяч бойцов. За этот период на Украине было заведено 43 698 уголовных дел по статье «Дезертирство» и 152 213 дел — по статье «Самовольное оставление части».

Ранее на Украине мобилизованные сбежали из военной части перед отправкой в Польшу.

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