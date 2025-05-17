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Топ-менеджер призвал создать в Европе единое оборонное пространство

Глава Leonardo Чинголани призвал к созданию единого оборонного пространства в ЕС
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Shutterstock

В Евросоюзе нужно добиться создания единого оборонного пространства. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава итальянского машиностроительного холдинга и оборонного подрядчика Leonardo Роберто Чинголани.

«Мы должны проснуться, мы должны создать своего рода европейское оборонное пространство, мы должны усилить сотрудничество между оборонными компаниями», — заявил он.

По словам топ-менеджера, в вопросе оборонного комплекса Европа слишком раздроблена, потому что существует несколько платформ для истребителей, а также 27 национальных армий, которые отличаются друг от друга.

Чинголани добавил, что в будущем Европа должна найти способы объединения, чтобы стать надежным партнером НАТО.

До этого стало известно, что ключевой темой обсуждения на запланированном на июнь саммите НАТО станет повышение военных расходов и наращивание производства. По данным журналистов, сейчас страны — члены Североатлантического альянса работают над увеличением расходов на оборону до 5% от своих ВВП, чтобы удовлетворить соответствующие требования президента США Дональда Трампа.

Ранее в НАТО предложили двухуровневый план расходов для выполнения требований американского лидера.

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