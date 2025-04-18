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В США рассказали о панике в рядах ВСУ из-за дронов

BI: ВСУ впадают в панику и пытаются глушить все дроны подряд
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские военные используют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нецелесообразно, глуша все обнаруженные дроны без должной проверки. Об этом сообщает американское издание Business Insider.

Подобные действия украинских военных, по данным издания, вызваны паникой, связанной с активным применением российских беспилотников на линии фронта. Высокая плотность дронов в небе над зоной боевых действий затрудняет визуальную идентификацию, что приводит к ошибочному подавлению даже собственных аппаратов ВСУ.

Как рассказал изданию анонимный оператор беспилотника, украинские военные, испытывая страх перед российскими дронами, прибегают к неконтролируемому подавлению сигналов на всех частотах, что приводит к случайному отключению украинских беспилотников.

На прошлой неделе командир ЗРК подразделения ПВО 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Центр» Никита Дубников заявил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» доказал свою эффективность в борьбе с вражескими беспилотниками в зоне спецоперации на Украине. Военный подчеркнул, что ежедневно каждый расчет комплекса может сбивать несколько украинских дронов.

Ранее российские военные получили первую партию грузовых дронов «Хозяйка».

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