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Гладков сообщил об ударах ВСУ по Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Валуйский и Шебекинский округа Белгородской области
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Валуйскому и Шебекинскому округам Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Валуйках два FPV-дрона атаковали коммерческий объект, повредив автомобиль. Еще один беспилотник поразил здание промышленного предприятия, выбив окно. В поселке Уразово дрон взорвался возле частного дома, перебив газовую трубу — утечку оперативно устранили. В селе Соболевка удар беспилотника повредил остекление жилого дома, а в хуторе Леоновка пострадал грузовик.

В Шебекино дрон атаковал предприятие, повредив автомобиль и фасад здания. В селе Ржевка Шебекинского округа боеприпас попал на территорию частного домовладения, разрушив надворную постройку. В Мешковом FPV-дрон был подавлен системой РЭБ, однако взрывная волна повредила линию электропередачи.

Вечером 16 мая Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны РФ сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

Ранее украинский беспилотник атаковал велосипедиста в Белгородской области.

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