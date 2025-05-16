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Новый белорусский бронетранспортер V-2 приняли на вооружение

Белорусский четырехосный бронетранспортер V-2 приняли на вооружение
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Кадр из видео/Telegram-канал «Госкомвоенпром»

Белорусский бронетранспортер V-2, оснащенный боевым модулем «Адунок-БМ30.2», успешно завершил государственные испытания и принят на вооружение. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

Данная боевая машина, известная также под обозначением МЗКТ-690003-021, характеризуется повышенной мобильностью, высоким уровнем защиты и значительной огневой мощью, что позволяет ей эффективно решать широкий спектр задач. В частности, БТР предназначен для транспортировки личного состава и оказания огневой поддержки в бою. Машина способна преодолевать водные преграды вплавь, высаживаться с десантных кораблей и участвовать в различных специальных операциях.

Высокая проходимость и маневренность обеспечиваются двигателем мощностью 560 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и гидропневматической подвеской. Бронетранспортер развивает максимальную скорость по шоссе свыше 110 км/ч, на плаву – 8 км/ч. Запас хода по топливу составляет 900 км. Экипаж состоит из 3 человек, десантное отделение рассчитано на 8 военнослужащих. В комплектацию входит лебедка для самовытаскивания.

Боевой модуль «Адунок-БМ30.2» включает в себя 30-мм автоматическую пушку 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТ и противотанковые управляемые ракеты «Конкурс-РБ».

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю с 10 по 16 мая сбили 930 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее БПЛА ВСУ атаковали предприятие и вышку сотовой связи в Горловке.

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