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«Купол Донбасса» отразил массированную атаку дронов ВСУ на ДНР

«Купол Донбасса» сбил 19 украинских дронов, атаковавших ДНР

Система «Купол Донбасса» и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные города Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале «Штаб обороны ДНР».

В сообщении говорится, что в ночь на 16 мая «Купол Донбасса» перехватил и уничтожил 19 вражеских беспилотников новейших образцов.

В результате работы системы РЭБ и подразделений ПВО Минобороны России, дроны не достигли своих целей.

Сотрудники УФСБ России по ДНР приступили к обезвреживанию сбитых БПЛА, большая часть которых, по предварительным данным, была начинена взрывчаткой.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за неделю с 10 по 16 мая российские средства ПВО сбили 930 дронов украинской армии.

Кроме того, стало известно, что российские войска взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Последним взятым под контроль стал населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

Ранее стало известно об активности ВСУ в Курской области в день переговоров.

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