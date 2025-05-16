«Купол Донбасса» отразил массированную атаку дронов ВСУ на ДНР

Система «Купол Донбасса» и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирные города Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале «Штаб обороны ДНР».

В сообщении говорится, что в ночь на 16 мая «Купол Донбасса» перехватил и уничтожил 19 вражеских беспилотников новейших образцов.

В результате работы системы РЭБ и подразделений ПВО Минобороны России, дроны не достигли своих целей.

Сотрудники УФСБ России по ДНР приступили к обезвреживанию сбитых БПЛА, большая часть которых, по предварительным данным, была начинена взрывчаткой.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за неделю с 10 по 16 мая российские средства ПВО сбили 930 дронов украинской армии.

Кроме того, стало известно, что российские войска взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Последним взятым под контроль стал населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

Ранее стало известно об активности ВСУ в Курской области в день переговоров.