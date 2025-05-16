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В СВР заявили, что Европа использует украинцев как пушечное мясо

Нарышкин: Европа использует украинцев как пушечное мясо в решении своих задач
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Global Look Press

Правящий класс Европы для решения своих геополитических задач использует граждан Украины в качестве пушечного мяса. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в европейских странах в настоящий момент фиксируются снижение экономических показателей, сокращение коренного населения и другие проблемы.

«В качестве пушечного мяса правящий европейский класс беззастенчиво использует так называемые периферийные нации, прежде всего украинцев. Их отправляют на убой под разговоры о жертвах, которые Киев несет ради якобы военной безопасности Европы», — сказал Нарышкин.

До этого журналист Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS заявил, что американская сторона не хотела добиться победы Украины, а использовала Киев в стремлении дестабилизировать Россию.

Ранее в России заявили о попытке Киева «впарить» неприемлемую формулу мира.

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