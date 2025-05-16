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В МИД РФ заявили о приказе ВСУ ликвидировать русскоязычных жителей

Мирошник: солдатам ВСУ приказали нападать на русскоязычное население под Курском
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Violeta Santos Moura/Reuters

Специальный представитель министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что украинские военнослужащие, оказавшиеся в плену, признаются в получении приказов атаковать русскоязычных мирных граждан. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, пленные бойцы украинских формирований так и сообщают на допросах, что им отдавались приказы на уничтожение мирного населения.

Он добавил, что, несмотря на подобные признания, западные медиа и политические круги предпочитают игнорировать свидетельства военных преступлений, совершенных украинской стороной.

Мирошник подчеркнул, что пленным крайне неудобно признавать, что «режим, в становлении и поддержке которого они сами участвовали, систематически нарушает нормы международного гуманитарного права».

До этого боец спецназа «Ахмат» из группы командира «Аида» с позывным «Стрелец» рассказал, что операторы FPV-дронов украинской армии наносят удары по гражданским целям в приграничных районах Белгородской области.

Ранее бойца ВСУ осудили за применение оружия против мирных жителей Курской области.

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