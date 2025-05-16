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Силовики РФ рассказали, как ВСУ используют своих бойцов в качестве пушечного мяса

ТАСС: ВСУ используют пограничников как пушечное мясо для удержания Локни
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Violeta Santos Moura/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует пограничников в качестве пушечного мяса для удержания населенного пункта Локня в Сумской области (граничит с Курской областью). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах России.

Отмечается, что для удержания Локни в качестве пушечного мяса используется Чопский пограничный отряд, бойцов которого массово отправляют в Сумской пограничный отряд. В настоящее время украинские пограничники уже несут потери на этом участке фронта, рассказал собеседник агентства.

Командование 1-й отдельной танковой бригады, отвечающее за оборону Локни, использует военнослужащих как пушечное мясо, стараясь сократить потери непосредственно среди военнослужащих своей бригады, говорится в сообщении.

14 мая Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что подразделения российской армии внезапно начали новое наступление в Сумской области. Военнослужащие ВС РФ пересекли границу с Украиной в районе поселка Миропольское.

Ранее силовики сообщили о крупных потерях ВСУ в Сумской области.

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