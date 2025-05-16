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В Кабмине оценили сроки разминирования Курской области

Хуснуллин считает, что для разминирования Курской области потребуется около года
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Для разминирования освобожденной от ВСУ территории Курской области потребуется около года. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на площадке XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Потому что плотность минирования, к сожалению, высокая. Там даже меня больше беспокоит разминирование, чем восстановление. По объему восстановления это не такие большие объемы. Мы за последние годы научились достаточно быстро с этими вопросами справляться. Поэтому, как только закончится разминирование, а оно точно будет больше года, оно поэтапное будет», — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер пояснил, что в отличие от новых регионов, разрушения в курско-сумском приграничье не настолько сильные, что облегчает работу саперов и восстановительных бригад. Тем не менее, как объяснил Хуснуллин, плотность минирования в освобожденных районах очень высокая — так ВСУ пытались закрепиться на российской земле.

До этого в Курскую область прибыл первый конвой для гуманитарного разминирования.

Ранее в Кремле заявили, что Путину хорошо известно о проблемах жителей приграничных регионов.

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