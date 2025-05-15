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Польша закупит 10 тысяч дронов-камикадзе Warmate

Минобороны Польши заключило сделку на приобретение 10 тыс. дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

Польша подписала контракт на поставку около 10 тысяч беспилотников-камикадзе Warmate для своей армии. Об этом заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

Договор был заключен между агентством по вооружению республики и польским производителем WB Electronics.

По словам министра обороны, WB Electronics — лучшая компания по производству беспилотников в Европе. Косиняк-Камыш также подчеркнул революционную роль дронов в современных военных конфликтах, ссылаясь на опыт Украины.

Сообщается, что рамочное соглашение будет длиться до конца 2035 года и предусматривает поставку около тысячи комплектов дронов в рамках последующих соглашений, включая новейшие версии.

Польская армия использует дроны Warmate с 2017 года, когда был заключен первый контракт на поставку небольших партий для войск территориальной обороны. Уже в 2022 году агентство по вооружению заключило с компанией второй контракт на сумму около $12,5 млн.

В сентябре 2024 года издание Rzeczpospolita сообщало о том, что Южная Корея планирует закупить партию дронов-камикадзе у WB Electronics.

Ранее Трамп заявил, что США должны стремиться догнать Иран по производству дешевых дронов.

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